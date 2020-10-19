19.10.2020 (16:25)

Военнослужащие ЮВО в Сухуме (Республика Абхазия) развертывают мобильный госпиталь для приема пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией

«Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя готовится к приему больных. Сегодня госпиталь будет полностью развернут и готов к приему больных с коронавирусной инфекцией. Для этого госпиталь полностью оснащен современным оборудованием и лекарственными препаратами. Личный состав обучен. Военнослужащие госпиталя принимали участие в оказании медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан. В составе мобильного медицинского подразделения 113 военнослужащих. Помимо развернутых палаток, нам предоставили возможность разместить личный состав мобильного госпиталя и больных в стационарных помещениях. Все больные с коронавирусной инфекцией, которые будут получать лечение, разместятся в корпусах в стационарных условиях. Для этого Администрация и Министерство здравоохранения Республики Абхазия предоставило нам эту возможность, а также взаимодействие на высшем уровне», - заявил начальник мобильного многопрофильного госпиталя майор медицинской службы Абдул Магомедов.

Он также сообщил, что в настоящее время палатки разворачиваются с целью комфортного выполнения задач медицинского персонала мобильного многопрофильного госпиталя в «красной зоне». В палатках будут развернуты приемное отделение, лаборатория и рентген-кабинет. Мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест. При необходимости есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест.

С 17 по 18 октября с.г. военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа (ЮВО) совершили марш своим ходом на штатной технике из города Будённовска (Ставропольский край) в Республику Абхазия, преодолев расстояние около 800 километров. Безопасность дорожного движения колоны обеспечивали экипажи военной автоинспекции Южного военного округа.

Мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест будет в кратчайшие сроки развернут в г. Сухум, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению Республики Абхазия.

Справочно:

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернет мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

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