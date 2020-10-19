19.10.2020 (15:58)

В Волгоградской области состоялся Открытый кубок ДОСААФ России по мотоциклетному спорту

В минувшие выходные на территории поселка Отрадное Волгоградской области проведен Открытый кубок ДОСААФ России по мотоциклетному спорту, мотокроссу.

С приветственным словом в адрес всех спортсменов, зрителей и судей обратились исполняющий обязанности Председателя регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области Анатолий Знова, и директор Центрального автомотоклуба ДОСААФ России Игорь Чех.

В соревнованиях участвовали спортсмены на мотоциклах в классах 65, 85, 125, 250 куб. сантиметров, «OPEN», «Ветераны», а также «ATV» (квадроциклы), представляющие региональные отделения ДОСААФ России Белгородской, Саратовской, Московской, Ярославской областей, а также из Волгограда, Волжского, Михайловки, Фролово, р.п. Городище, р.п.Светлый Яр, других муниципалитетов Волгоградской области – всего более 70 спортсменов.

Кроме захватывающих состязаний мотогонщиков зрителей и гостей мероприятия ждали выставочные и интерактивные площадки, представленные организациями Оборонного общества и их партнерами. Так, ПОУ «Дубовский УСТК ДОСААФ России» и ПОУ «Волгоградская АШ ДОСААФ России», при участии ПОУ «Красноармейский УСТК ДОСААФ России» развернули интерактивную выставочную площадку «Вооружение Вооруженных Сил России и иностранных государств», где каждый желающий мог сфотографироваться с оружием на фоне учебной техники ДОСААФ России и узнать много нового и интересного о представленных образцах вооружения современного пехотинца. Поисковики ВРПОО «Наследие» представили находки времен Великой Отечественной войны, обнаруженные при проведении Вахт Памяти на территории Волгоградской области.

Самых юных зрителей ждал мастер-класс в езде на квадроциклах, проводимый инструкторами компании «Байк-Пост». Секция авиамодельного спорта Регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области развернула выставку авиамоделей, а также провела показательные выступления летательных аппаратов с выполнением элементов высшего пилотажа.

ПОУ «Михайловская автошкола ДОСААФ России» организовала выставку учебной техники, на которой проводится обучение курсантов по военно-учетным специальностям. Соревнования прошли на высоком уровне с соблюдением мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

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