19.10.2020 (15:25)

Спасатели ЦВО завершили перегруппировку сил для обеспечения посадки «Союз МС-16»

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Центрального военного округа (ЦВО) завершили перегруппировку авиационных и наземных сил для обеспечения безопасности посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-16».

Авиационная и наземная спасательные группы сосредоточены в основном и запасном районах посадки спускаемого аппарата близ населенных пунктов Жезказган и Аркалык. Для обеспечения безопасности при посадке и эвакуации экипажа космического корабля в Республику Казахстан было перебазировано четыре вертолета Ми-8 и две поисково-спасательные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица». Они присоединились к основным силам поисково-спасательной группы ЦВО, которые 16 октября принимали участие в операции по обеспечению запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17».

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» запанирована на 22 октября, в обеспечении которой будет задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-26 и два самолета Ан-12; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица». На Землю вернется международный экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

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