19.10.2020 (16:07)
Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота проходит проливы Дарданеллы и Босфор
Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота начал прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор после завершения выполнения задач в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.
После захода в Чёрное море экипаж фрегата отработает комплекс поставленных на переход задач, а затем зайдёт в главную базу Черноморского флота — город-герой Севастополь.
В Средиземном море корабль выполнял задачи с июня 2020 года.
В дальней морской зоне фрегат «Адмирал Макаров» сменил фрегат «Адмирал Эссен».
Новости по теме:
Новейшие автомастерские ремонтных подразделений ЮВО обеспечили обслуживание более 1 тыс. единиц техники в Волгоградской области
Метки: