19.10.2020 (16:07)

Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота проходит проливы Дарданеллы и Босфор

Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота начал прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор после завершения выполнения задач в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.

После захода в Чёрное море экипаж фрегата отработает комплекс поставленных на переход задач, а затем зайдёт в главную базу Черноморского флота — город-герой Севастополь.

В Средиземном море корабль выполнял задачи с июня 2020 года.

В дальней морской зоне фрегат «Адмирал Макаров» сменил фрегат «Адмирал Эссен».

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