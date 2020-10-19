19.10.2020 (15:46)

Экипаж РК «Дагестан» ликвидировал условный пожар на корабле в рамках итоговой проверки за 2020 год

В акватории Каспийского моря в рамках проводимого тактического учения корабельной ударной группой кораблей (КУГ) Каспийской флотилии (КФл) экипаж ракетного корабля «Дагестан» провел учение по борьбе за живучесть.

Моряки отработали порядок действий аварийно-спасательных партий при ликвидации возгорания во внутренних помещениях корабля на ходу.

По замыслу учения, в электромеханической части корабля произошло замыкание электрического кабеля, в результате чего возник пожар и задымление отсеков.

Личный состав аварийно-спасательных партий выполнил действия по вводной, сдал нормативы по экипировке в специальные огнеупорные костюмы, надеванию портативных дыхательных аппаратов и прибытию к месту условного возгорания.

Моряки РК «Дагестан» ликвидировали условный пожар и отработали практическое применение различных средств пожаротушения, в том числе специального ранцевого генератора высокократной пены ГВПП-100, предназначенного для тушения пожаров с помощью химической струи или воздушно-механической пены.

Справочно:

16 октября 2020 г. в акватории Каспийского моря стартовало учение с кораблями Каспийской флотилии в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год.

В ходе учения экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан», а также малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» выполняют упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа.

Корабельная ударная группа отрабатывает задачи по развертыванию сил обеспечения благоприятного оперативного режима, охраны и обороны объектов морской экономической деятельности, а также по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований в районе охраняемых объектов.

Учение проходит в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. Всего в морских маневрах задействованы 6 кораблей, 7 самолетов и более 400 военнослужащих.

Учения проводятся с целью контроля и оценки уровня боевой подготовки, технической готовности, укомплектованности вооружением и военной техникой соединений и воинских частей Каспийской флотилии.

Проводимые мероприятия в рамках контрольной проверки не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств.

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