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19.10.2020 (14:38)

В Ивановском гвардейском парашютно-десантном полку почтили память воинов-десантников, погибших в 1989 году в авиационной катастрофе

В Ивановском гвардейском парашютно-десантном полку состоялось памятное мероприятие, посвященное 31-й годовщине трагической гибели в авиакатастрофе воинов-десантников 8 парашютно-десантной роты 217 гвардейского парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии.

В рамках мероприятия состоялся митинг, на котором выступил командир Ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии генерал-майор Николай Чобан, а также сослуживцы, родители и родственники погибших десантников.

Катастрофа военно-транспортного самолёта Ил-76, перевозившего военнослужащих 8-й роты, произошла 18 октября 1989 года, когда личный состав возвращался в пункт постоянной дислокации после выполнения задания в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Через пять минут после взлёта, ночью, на высоте 1,6 тыс. метров, загорелся один из двигателей самолета. Потеряв управление, самолет упал в Каспийское море.

Погибли все находившиеся на борту – 48 десантников и 9 членов экипажа.

С тех пор 18 октября в истории Ивановского гвардейского соединения ВДВ стало трагической датой. В память о десантниках 8-й роты на территории части установлен памятный мемориал. Командование полка, приглашенные гости и родственники погибших военнослужащих возложили цветы к его подножию.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Памятники , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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