19.10.2020 (18:00)

Иркутская область первая отправила призывников в Вооруженные Силы РФ

Сегодня со сборного пункта военного комиссариата Иркутской области более 120 призывников отправились на военную службу в воинские части Вооруженных Сил России.

Молодое пополнение будет проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений Центрального военного округа, дислоцированных в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, и в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.

С напутственным словом к призывникам обратились заместитель губернатора Иркутской области, военный комиссар, председатель Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» и представители совета ветеранов Вооруженных Сил РФ.

Всего с территории Сибирского федерального округа этой осенью для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации будут отправлены около 10 000 человек.

Работа с призывниками проходит в соответствие со строгим соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. Перед отправкой в войска молодые люди прошли обязательное тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.

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