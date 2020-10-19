19.10.2020 (14:39)

Российские военнослужащие в Таджикистане продолжают восстанавливать места захоронения фронтовиков

Руководитель добровольческой военно-поисковой группы «Память-201» Гафур Шерматов и российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане продолжают восстанавливать места захоронения участников и тружеников тыла Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы не просто приводим в порядок места захоронения ветеранов, прежде всего, мы отдаем дань уважения людям, отстоявшим честь и независимость нашей страны. На аллее Славы городского кладбища есть много воинских обелисков без имён, даже тех, кому посчастливилось вернуться с войны живым и кто умер уже в мирное время. Глядя на выцветшие фотографии героев, их боевые награды, понимаешь, что сделаешь все возможное, чтобы эти могилы были приведены в порядок, ведь каждый солдат этой войны — это солдат Победы. Для нас очень важно сохранить память о ветеранах и передать её будущим поколениям», - сказал Гафур Шерматов.

На православном кладбище в городе Душанбе участники группы очистили могилы начальника инженерной службы 201-й стрелковой дивизии полковника Андрея Луцкого и его супруги Александры Захаровны от сухой травы, листьев и приступили к ремонту надгробных плит. Одновременно с этим ведется поисковая работа и на других участках аллеи Славы.

В годы Великой Отечественной войны полковник Андрей Луцкий сражался в рядах 201-й стрелковой дивизии, за боевые заслуги был награжден орденами Ленина и Красного знамени. 1 октября в победном 1945 году вместе с дивизией прибыл в Душанбе, где продолжил служить вплоть до своей кончины в 1953 году. В ноябре 1949 году полковник Андрей Луцкий был награжден почетной грамотой Верховного Совета Таджикской ССР за участие в ликвидации последствий Хаитского землетрясения в июле того же года.

Военно-поисковая группа «Память-201» была создана по инициативе Гафура Шерматова и командования российской военной базы. Военнослужащие, являющиеся ее членами, занимаются восстановлением и благоустройством русского православного кладбища, на котором немало могил и обелисков красноармейцев, солдат и офицеров Советской Армии, воинов-интернационалистов, военнослужащих 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной военной базы (дивизии), которые погибли в разные годы при исполнении воинского долга.

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