Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.10.2020 (14:30)

Ракетные полки ПГРК «Ярс» в Ивановской области преодолели зараженный участок местности

В ходе учения в Тейковском ракетном соединении РВСН (Ивановская область) ракетный полк подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» преодолел условно зараженный участок местности. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) защиты провели специальную обработку техники.

При совершении марша в полевой район подразделения обеспечения
и охраны получили вводную о применении условной диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) отравляющих веществ на дальних подступах к полевым позициям.

Подразделения РХБ защиты на разведывательных химических машинах РХМ-6 осуществили забор проб воздуха, грунта, воды и провели оцепление зоны условного радиоактивного заражения, осуществили комплекс практических мероприятия по обеззараживанию местности и дорог.

Также после вывода техники из зоны условного заражения подразделения РХБ  защиты провели специальную обработку агрегатов ракетных комплексов «Ярс».

Для решения данной задачи применялись современные образцы специальной техники РХБ защиты, с помощью которых проводились дезинфекция вооружения, военной и специальной техники, включая агрегаты ракетного комплекса «Ярс», а также отдельных участков местности и дорог, емкостей временного хранения и транспортирования воды, дегазирующих растворов и комплектов специальной обработки.

В течение суток подразделения РХБ защиты провели полную специальную обработку свыше 80 единиц техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» представит музыкальные видеоклипы к Дню РВСН
В Военной академии РВСН прошел урок памяти, посвященный выдающимся ученым-механикам
Военный духовой оркестр Военной академии РХБ защиты выступил с лекцией-концертом перед курсантами 1 курса командного факультета
Детская творческая студия ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» готовится к первому выступлению

Метки:
РВСН , Войска РХБ защиты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false