19.10.2020 (14:30)
Ракетные полки ПГРК «Ярс» в Ивановской области преодолели зараженный участок местности
В ходе учения в Тейковском ракетном соединении РВСН (Ивановская область) ракетный полк подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» преодолел условно зараженный участок местности. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) защиты провели специальную обработку техники.
При совершении марша в полевой район подразделения обеспечения
и охраны получили вводную о применении условной диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) отравляющих веществ на дальних подступах к полевым позициям.
Подразделения РХБ защиты на разведывательных химических машинах РХМ-6 осуществили забор проб воздуха, грунта, воды и провели оцепление зоны условного радиоактивного заражения, осуществили комплекс практических мероприятия по обеззараживанию местности и дорог.
Также после вывода техники из зоны условного заражения подразделения РХБ защиты провели специальную обработку агрегатов ракетных комплексов «Ярс».
Для решения данной задачи применялись современные образцы специальной техники РХБ защиты, с помощью которых проводились дезинфекция вооружения, военной и специальной техники, включая агрегаты ракетного комплекса «Ярс», а также отдельных участков местности и дорог, емкостей временного хранения и транспортирования воды, дегазирующих растворов и комплектов специальной обработки.
В течение суток подразделения РХБ защиты провели полную специальную обработку свыше 80 единиц техники.