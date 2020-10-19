19.10.2020 (12:31)

В подразделениях радиотехнических войск ВКС в Мордовии началась контрольная проверка за летний период обучения

В Мордовии на базе узла загоризонтного обнаружения объединения противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил началась контрольная проверка за летний период обучения.

Мероприятие пройдет под руководством заместитель командующего объединением генерал-майора Николая Верепахи.

В ходе проверки будут оценены действия подразделений по предназначению, морально-психологическое состояние военнослужащих, уровень правопорядка и воинской дисциплины, состояние вооружения, военной и специальной техники, а также объектов воинских частей и другие вопросы.

Помимо этого, во время контрольной проверки пройдут испытания для присвоения классной квалификации.

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