19.10.2020 (12:00)

Тактическое учение подразделений отдельного гвардейского соединения ВДВ из Уссурийска завершилось на полигоне Барановский в Приморском крае

На полигоне Барановский в Приморском крае завершилось тактическое учение подразделений Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

По замыслу учения, передовой отряд от Уссурийского гвардейского соединения ВДВ, совершив охват по воздуху на транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ, ведением десантно-штурмовых действий деблокировал аэродром и обеспечил высадку главных сил соединения посадочным способом.

В дальнейшем подразделения ВДВ совершили марш на штатной технике в указанный район на полигоне Барановский, где в ходе этапа боевой стрельбы личный состав соединения отработал вопросы захвата выгодного рубежа и обеспечение развертывания главных сил на выгодном рубеже.

В ходе проведения этапа боевой стрельбы десантники поразили все мишени из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, стрелкового, снайперского оружия и гранатометов.

В рамках учения гвардейцы-десантники во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией показали высокую слаженность действий, решительность, уверенные практические действия, что позволило на отлично выполнить поставленную задачу.

Всего в учении было задействовано около 500 военнослужащих и 60 единиц боевой и специальной техники отдельного гвардейского соединения ВДВ из Уссурийска, самолеты Су-25 оперативно-тактической авиации, а также ударные вертолеты Ка-52 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ армейской авиации Восточного военного округа.

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