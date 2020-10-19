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19.10.2020 (11:27)

Многофункциональный медцентр Минобороны в Омске работает на полную мощь

Многофункциональный медицинский центр, построенный силами Минобороны России в Омске, работает на полную мощь по лечению инфекционных больных.

В настоящее время на лечении в многофункциональном центре находятся как военнослужащие, так и гражданские, поступившие в стационар с признаками простудных заболеваний, в том числе с коронавирусной инфекцией.

Пациенты находятся под круглосуточным наблюдением квалифицированного медицинского персонала, который прошел дополнительную подготовку по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Благодаря современному оборудованию – компьютерному томографу, оборудованию анестезиологии, эндоскопии, аппаратам УЗИ, экстракорпоральной мембранной оксигинации и запасу лекарственных препаратов – в медицинском центре возможно лечение, не только инфекционных заболеваний, но и других терапевтических патологий. Диагностические возможности многофункционального медицинского центра позволяют в кратчайшие сроки проводить все необходимые обследования, при этом уменьшая время на постановку окончательного диагноза, выработку тактики лечения больного и сроки его выздоровления.

Медцентр возведен в рекордно короткие сроки – за 57 дней. Общая площадь корпуса составила более 5 тыс. квадратных метров. Все палаты медицинского учреждения изолированы, имеют специальные боксы для передачи и отдельный выход с улицы.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина
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