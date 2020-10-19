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19.10.2020 (10:27)

В Сибири расчеты ЗРПК «Панцирь-С» учились уничтожать ударные беспилотники

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» соединения ПВО Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения в Новосибирской области уничтожили ударные беспилотники условного противника.

По замыслу учения, расчеты радиотехнических подразделений обнаружили группу беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении в направлении движущейся колонны военной техники. После чего осуществили передачу информации на командный пункт. Для выполнения поставленной задачи расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» заняли огневые позиции, используя оптикоэлектронную систему, взяли низколетящие цели на сопровождение и произвели их уничтожение выстрелами из 30-мм зенитных пушек на расстоянии до шести километров.

Всего в ходе отражения воздушного нападения условного противника были обнаружены и перехвачены свыше 20 воздушных целей.

В учении, которое прошло сегодня, было задействовано более 500 военнослужащих мотострелкового соединения и более 50 единиц военной и специальной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также в Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ПВО , Центральный военный округ , Учения
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