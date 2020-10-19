19.10.2020 (09:59)

Экипаж новейшего патрульного корабля «Павел Державин» впервые принял на палубу вертолет Ка-27

Экипаж новейшего патрульного корабля (ПК) «Павел Державин», построенного для Черноморского флота, впервые отработал приём на палубу поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС морской авиации флота.

В конструкции данного проекта патрульных кораблей имеется вертолётная площадка, ангар, а также предусмотрено хранение запасов топлива для вертолётов.

Успешно выполнив посадку на борт, экипаж вертолёта произвёл проверку слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля и корабельных расчётов, обеспечивающих полёты вертолётов.

Посадка на корабль является наиболее сложным видом подготовки лётного состава морской авиации. Отработка взаимодействия между экипажем корабля и лётным составом является одним из важных элементов профессиональной подготовки моряков и лётчиков.

Мероприятие по приему вертолёта на палубу проводилось в акватории Чёрного моря в рамках государственных испытаний корабля.

Ранее в ходе заводских и государственных испытаний экипаж совместно с заводской сдаточной командой освоил особенности эксплуатации, технического обслуживания и практического применения бортовых систем, устройств и механизмов корабля.

В частности, на корабле были произведены проверочные стрельбы из артиллерийской установки АУ АК-176, крупнокалиберных корабельных пулемётов и противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65.

После завершения всех испытаний ПК «Павел Державин» войдёт в состав Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Справочно:

Патрульный корабль «Павел Державин» третий в серии корабль проекта 22160. В апреле текущего года корабль прибыл в г. Новороссийск для проведения комплекса заводских и государственных испытаний. Головной патрульный корабль «Василий Быков» и следующий за ним «Дмитрий Рогачёв» успешно выполняют поставленные задачи в составе Черноморского флота.

На кораблях данного проекта впервые в ВМФ России реализована модульная концепция морского вооружения. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны.

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