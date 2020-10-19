19.10.2020 (09:22)

Воинские подразделения ЦВО вернулись в Россию с учения ОДКБ «Нерушимое братство-2020» в Белоруссии

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), а также вооружение и военная техника, вернулись в места постоянной дислокации в Самарскую область после учения Миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2020», которое проходило на полигоне «Ло?свидо» в Витебской области Республики Беларусь.

Самолетом военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 из Республики Беларусь были доставлены воинские подразделения Центрального военного округа в Самарскую область.

В международном аэропорту Курумоч военнослужащих ЦВО в торжественной обстановке встретили представители командования военного гарнизона, жены и дети участников учения, а также военный оркестр.

Вооружение и военная техника, которая была задействована в учении, была переброшена обратно на территорию Российской Федерации железнодорожным транспортом, преодолев в общей сложности более полутора тысяч километров.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к учению привлекалось более 140 военнослужащих Центрального военного округа, около 40 единиц военной и авиационной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», вертолеты Ми-8АМТШ-В и Ми-24, а также специальные машины связи, радиационной и химической разведки и инженерная техника дистанционного разминирования.

Коллективные миротворческие силы отработали выполнение задач в ходе ведения операции по поддержанию мира: сопровождение автомобильных колонн, патрулирование местности и противодействие самодельным взрывным устройствам. Осуществили в зоне ответственности блокирование и досмотр населенного пункта. Во взаимодействии с военной полицией и спасательными подразделениями отработали задачи по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни.

Командно-штабное учение с Миротворческими силами «Нерушимое братство-2020» проводилось в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на территории Республики Беларусь.

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