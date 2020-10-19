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19.10.2020 (09:16)

Разведчики ЮВО в Северной Осетии уничтожили условного противника в рамках специального учения

Военнослужащие разведывательного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии уничтожили условного противника, используя бронеавтомобили «Тигр-М», в рамках специального учения.

Разведывательные отряды провели разведку местности с помощью беспилотной авиации и обнаружили несколько десятков мелких групп условного противника. Разведчики, используя мобильные группы, достигли цели и поразили их сходу из пулеметов «Печенег», «Корд» и автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя». Учебно-боевые задачи отрабатывались в дневное и ночное время.

При проведении маневров широко применялся боевой опыт, приобретенный в вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии.

В учении приняли участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 150 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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