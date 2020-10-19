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19.10.2020 (09:12)

Новейшие автомастерские ремонтных подразделений ЮВО обеспечили обслуживание более 1 тыс. единиц техники в Волгоградской области

Военнослужащие ремонтного подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, в летнем периоде обучения произвели ремонт и обслуживание более 1 тыс. единиц вооружения, боевой и специальной техники.

В ходе мероприятий боевой подготовки на полигоне «Прудбой» ЮВО, было задействовано до 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники. Военнослужащие выполнили задачи эвакуации и перевозки около 500 единиц техники с применением новейших мобильных ремонтных комплексов ПАРМ-1АМ1, автомастерских технического обслуживания МТО-УБ1 и ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ.

С подразделением материально-технического обеспечения в летнем периоде проведено 5 тактических и командно-штабных учений на местности, в том числе специальные занятия совместно с железнодорожным соединением ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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