19.10.2020 (09:06)

Инженеры ЮВО обследовали около 65 тыс. километров территорий на наличие взрывоопасных предметов

Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) разминировали около 65 тыс. километров территорий в зоне ответственности военного округа за три квартала 2020 года.

Личный состав саперных подразделений выполняет задачи в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол». Для разминирования военнослужащие применяют бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72 с колейным минным тралом, инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун».

В результате проведенных работ саперы ЮВО выполнили более 1 тыс. заявок от военных комиссариатов ЮВО на разминирование и обезвредили около 18 тыс. взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе: 5,8 тыс. артиллерийских снарядов, 2,2 тыс. минометных мин, 600 реактивных снарядов, 6 авиабомб, 68 инженерных мин, более 9,1 тыс. прочих боеприпасов.

Кроме того, инженерами ЮВО в ходе уничтожения ВОП было израсходовано около 10 тыс. средств взрывания и более 8 тонн взрывчатых веществ.

С начала года военные специалисты провели более 150 занятий с поисковыми отрядами и представителями общественности по соблюдению требований безопасности при нахождении взрывоопасных предметов.

Для проведения работ по обезвреживанию ВОП привлечено около 400 военнослужащих инженерных подразделений ЮВО, более 300 единиц военной и специальной техники.

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