19.10.2020 (09:04)

Более 30 учений проведено с военнослужащими железнодорожного соединения ЮВО в Волгоградской области в летнем периоде обучения

Более 30 командно-штабных и тактико-специальных учений проведено со специалистами железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области в летнем периоде обучения.

Специалисты железнодорожных войск отремонтировали и ввели в эксплуатацию более 25 объектов, что увеличило пропускную способность подъездных путей воинских частей на 20% и сократило сроки погрузки-выгрузки транспорта различного назначения.

Также в текущем году выполнено обвалование хранилищ на территории мест дислокации соединения, при этом объем земляных работ составил свыше 10 тыс. куб. м.

Качественное проведение мероприятий боевой подготовки и достигнутые результаты позволили железнодорожному соединению получить оценку «хорошо» по итогам итоговой проверки 2020 год.

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