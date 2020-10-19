Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.10.2020 (08:52)

В Хабаровском крае экипажи армейской авиации Восточного военного округа выполнили полеты на малых высотах

В Хабаровском крае экипажи армейской авиации ВВО выполнили  ночные учебно-тренировочные полёты на вертолётах Ми-8АМТШ на малых высотах.

Экипажи вертолётов совершили полёты на предельно малых высотах  с огибанием рельефа местности.

Также, экипажами Ми-8АМТШ была совершена разведка района предполагаемого целей, выполняющих роль зенитных ракетных установок условного противника, с совершением электронных пусков неуправляемых авиационных снарядов.

В учебно-тренировочных полётов экипажи  вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" армейской авиации ВВО выполнили более 20 вертолетовылетов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Забайкальском крае с мотострелковым соединением ВВО проведено БТУ с боевой стрельбой
В Республике Бурятия военные полицейские ВВО провели учебный городской бой
В объединении ВВО подготовят к зиме несколько тысяч единиц боевой и специальной военной техники
В Бурятии военнослужащие ВВО выполняют контрольные стрельбы на ин-терактивном лазерном тире «Рубин-110»

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false