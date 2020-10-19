19.10.2020 (08:52)
В Хабаровском крае экипажи армейской авиации Восточного военного округа выполнили полеты на малых высотах
В Хабаровском крае экипажи армейской авиации ВВО выполнили ночные учебно-тренировочные полёты на вертолётах Ми-8АМТШ на малых высотах.
Экипажи вертолётов совершили полёты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.
Также, экипажами Ми-8АМТШ была совершена разведка района предполагаемого целей, выполняющих роль зенитных ракетных установок условного противника, с совершением электронных пусков неуправляемых авиационных снарядов.
В учебно-тренировочных полётов экипажи вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" армейской авиации ВВО выполнили более 20 вертолетовылетов.
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