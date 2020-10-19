19.10.2020 (08:52)

В Хабаровском крае экипажи армейской авиации Восточного военного округа выполнили полеты на малых высотах

В Хабаровском крае экипажи армейской авиации ВВО выполнили ночные учебно-тренировочные полёты на вертолётах Ми-8АМТШ на малых высотах.

Экипажи вертолётов совершили полёты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

Также, экипажами Ми-8АМТШ была совершена разведка района предполагаемого целей, выполняющих роль зенитных ракетных установок условного противника, с совершением электронных пусков неуправляемых авиационных снарядов.

В учебно-тренировочных полётов экипажи вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" армейской авиации ВВО выполнили более 20 вертолетовылетов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице