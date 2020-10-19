19.10.2020 (08:50)

В Забайкальском крае с мотострелковым соединением ВВО проведено БТУ с боевой стрельбой

С мотострелковым соединением общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Забайкальского края, было проведено батальонное тактическое учение (БТУ) с боевой стрельбой на полигоне «Цугол».

БТУ в рамках контрольной проверки проводится в целях оценки профессионализма командиров всех степеней, особое внимание было уделено методическому мастерству в управлении огнем подчиненных подразделений.

В ходе БТУ военнослужащие мотострелкового соединения были подняты по учебной тревоге и совершили марш в район сосредоточения в условиях действий диверсионных групп противника. Личный состав соединения, отработал маневренно-огневые действия в блокировании условного населенного пункта, а также огневое подавление диверсионных групп и последующую зачистку района, занимаемого условным противником.

В учении принимало участие более 350 военнослужащих, а также было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице