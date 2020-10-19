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19.10.2020 (08:48)

В Республике Бурятия военные полицейские ВВО провели учебный городской бой

На одном из специализированных полигонов Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений военной полиции по ведению боя в городских условиях.

Военные полицейские выполнили различные вводные по скрытному подходу к «захваченному» условными террористами зданию, блокированию и уничтожению «нападавших».

В ходе ведения учебного боя военнослужащие применили различные тактические приемы для ведения стрельбы, в частности использовали различные укрытия для создания огневых позиций.

Помимо этого, военные полицейские выполнили различные элементы перемещения в парах, четверках с организацией прикрытия группы.

Кроме того были отработаны различные вводные по оперативному реагированию подразделений военной полиции.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было задействовано значительное количество средств имитации, в том числе дымы, взрывпакеты и специальная автомобильная техника военной полиции.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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