19.10.2020 (08:45)

В объединении ВВО подготовят к зиме несколько тысяч единиц боевой и специальной военной техники

Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, приступили к переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний режим эксплуатации.

С личным составом соединений, привлекаемого для проведения работ по переводу ВВТ на зимний режим эксплуатации, проведут инструкторско-методические занятия, военнослужащие изучат порядок оборудования рабочих мест, сдадут зачеты по требованиям безопасности при работах на образцах военной техники.

Всего на режим зимней эксплуатации будет переведено несколько тысяч единиц различной военной и специальной техники. При этом будет использовано более 35 тонн моторных и трансмиссионных масел, около 7 тонн пластичных смазок и более 75 тонн низкозамерзающих охлаждающих жидкостей.

Помимо этого на всех машинах в плановом режиме будет заменено летнее дизельное топливо на предусмотренное, по сезону. После сезонного технического обслуживания будет проведен смотр ВВТ объединения, на котором проверят качество выполненных работ на каждом образце техники.

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