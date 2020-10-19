19.10.2020 (08:42)

В Бурятии военнослужащие ВВО выполняют контрольные стрельбы на ин-терактивном лазерном тире «Рубин-110»

В штабе общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного на территории Республики Бурятия, установлен интерактивный лазерный стрелковый тир «Рубин-110», на котором военнослужащие объединения производят тренировки и отработку контрольных упражнений стрельб.

Тир позволяет производить стрельбу одновременно до 6 обучаемых с регистрацией, обработкой и отображением персональных результатов по каждому стрелку, производить стрельбу из АК, РПК одиночными выстрелами и очередями в зависимости от условий упражнения, а также выполнять упражнения начальных стрельб, упражнений учебных и контрольных стрельб из пистолета, автомата, СВД и другого оружия в соответствии с Курсом стрельб.

Преимуществом данного тира является его мобильность, быстрота развертывания, возможность в ходе тренировки производить стрельбу из различных положений с места и в движении.

Уникальность данного стрелкового комплекса состоит не только в том, что в него входит более 2000 стрелковых упражнений, но и в том, что все они разработаны совместно со специалистами огневой подготовки с учетом наставлений по стрелковому делу.

При выполнении стрельб учитываются баллистические характеристики оружия и метеорологические условия стрельбы.

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