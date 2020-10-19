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19.10.2020 (08:39)

Более 5 тысяч военнослужащих ВВО в Бурятии завершили сдачу контрольной проверки по итогам летнего периода обучения

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, завершилась сдача контрольной проверки за летний период обучения в 2020 году. В мероприятии приняли участие более 5 тысяч военнослужащих, и было задействовано свыше 500 единиц вооружения и военной техники.

Военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, ракетных, инженерных и других подразделений в течение двух недель выполняли упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения и стрелкового оружия, сдали нормативы по специальной, тактической, технической, инженерной подготовке, а также по радиационной, химической, биологической защите и вождению военной техники.

Специальной комиссией под руководством заместителя командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова оценивался уровень боевой выучки подразделений, техническое состояние военной техники, обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Также в ходе проведения мероприятий оценивалось умение принимать нестандартные решения, применять опыт современных вооруженных конфликтов, организовывать межвидовое взаимодействие на тактическом уровне.

По итогам сдачи контрольной проверки все соединения и воинские части общевойскового объединения ВВО в Бурятии оценены на «хорошо».
Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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