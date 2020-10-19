19.10.2020 (08:37)
В Забайкалье летчики ВВО в ходе полетов осуществили перехват разведчиков условного противника в стратосфере
В Забайкальском крае экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отдельного истребительного авиаполка Восточного военного округа провели перехват «разведчиков» условного противника, обнаруженных в воздушном пространстве.
Полеты состоялись в рамках учебно-тренировочных полетов, особенностью которых стало применение техники пилотирования в стратосфере на высоте около 14-14.5 тысяч метров.
Так, летчики выполнили воздушное патрулирование, отработали вопросы аэронавигации и полет по заданному маршруту.
После обнаружения самолетов-разведчиков условного противника, в роли которых выступила пара Су-30СМ, летчики провели их перехват и условное уничтожение электронными пусками ракет класса «воздух-воздух». Также была выполнена посадка истребителей Су-30СМ на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу.