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19.10.2020 (08:37)

В Забайкалье летчики ВВО в ходе полетов осуществили перехват разведчиков условного противника в стратосфере

В Забайкальском крае экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отдельного истребительного авиаполка Восточного военного округа провели перехват «разведчиков» условного противника, обнаруженных в воздушном пространстве.

Полеты состоялись в рамках учебно-тренировочных полетов, особенностью которых  стало применение техники пилотирования в стратосфере на высоте около 14-14.5 тысяч метров.

Так, летчики выполнили воздушное патрулирование, отработали вопросы аэронавигации и полет по заданному маршруту.

После обнаружения самолетов-разведчиков условного противника, в роли которых выступила пара Су-30СМ, летчики провели их перехват и условное уничтожение электронными пусками ракет класса «воздух-воздух». Также была выполнена посадка истребителей Су-30СМ на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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