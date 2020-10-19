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19.10.2020 (08:33)

В Бурятии более 3 тысяч военнослужащих ВВО борются за почетное звание «Ударное»

В Республике Бурятия на полигонах «Бурдуны» и «Дивизионный» за право присвоения почетного звания  «Ударное» по итогам учебного 2020 года вступили в борьбу подразделения танкового, ракетного, артиллерийского и мотострелкового соединений Восточного военного округа.

В испытаниях будут участвовать около 20 подразделений и 2 соединения, в частности ракетные, мотострелковые, танковые,  самоходное артиллерийское, инженерное, РХБ защиты и разведывательное подразделения.

Экипажи танковых подразделений выполнят упражнения контрольных стрельб по огневой подготовке в дневное и ночное время, военнослужащие разведывательного подразделения выполнят практическую стрельбу из новейшего стрелкового оружия АК-12.

Всего к проверке подразделений и соединений ВВО в Республике Бурятия за право нести звание «Ударное» привлечено более трех тысяч военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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