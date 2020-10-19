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19.10.2020 (08:30)

Около 1 тысячи военнослужащих Амурского объединения ВВО выведено на полигоны в рамках сдачи контрольных занятий за летний период обучения

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, стартовала вторая очередь проверки войск по итогам летнего периода обучения. К мероприятиям привлечены ремонтные подразделения, а также специалисты нескольких направлений тылового и мобилизационного обеспечения.

В ходе сдачи контрольных занятий военнослужащие выполняют практические стрельбы из штатного оружия, сдадут нормативы по основным предметам боевой подготовки и отработают специальные задачи по предназначению. Комплекс проверочных мероприятий позволит оценить уровень знаний и профессиональной выучки военнослужащих.

К мероприятиям привлечено около 1 тысячи военнослужащих. При выполнении нормативов по ремонту техники в полевых условиях будут задействованы ремонтно-эвакуационные машины  РЭМ-КЛ, поступившие на вооружение в течение последних лет. Завершится проверка в конце текущего месяца.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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