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19.10.2020 (05:25)

Носитель комплексов крылатых ракет «Калибр-НК» и «Уран» фрегат «Маршал Шапошников» вышел на второй этап заводских ходовых испытаний в Японское море

Сегодня модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для проведения второго этапа заводских ходовых испытаний.

Утром буксиры Тихоокеанского флота вывели корабль из акватории «Дальзавода» и сопроводили его до внешнего рейда, где фрегат дал полный ход.

В море, экипаж совместно со сдаточной командой, проверит работу силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации. Также будут проведены скоростные и маневренные испытания корабля.

Ремонт и модернизация фрегата проводится на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод»» во Владивостоке, где на «Маршале Шапошникове» проведён ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование. Также он получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК», «Уран», новейшее артиллерийское вооружение.

Первый выход корабля в море на заводские ходовые испытания состоялся 10 июля.

Планируется что до конца текущего года фрегат «Маршал Шапошников» вернется в состав Тихоокеанского флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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