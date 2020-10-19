19.10.2020 (04:20)

Большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Пантелеев» выполнил в Японском море артиллерийские стрельбы по надводным целям

В рамках контрольного выхода в море большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» провёл в заливе Петра Великого артиллерийские стрельбы по надводным целям.

В первом эпизоде учения целью БПК стал морской буксируемый щит, который имитировал надводный корабль условного противника. Огонь по мишени велся из 100-мм артиллерийских установок АК-100.

Далее, корабль использовал 30-мм шестиствольные автоматические корабельные установки АК-630 для уничтожения макета морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства,

Также экипаж БПК обеспечил выполнение посадок и взлётов с палубы корабля вертолётов Ка-27 и отработал задачи по их приёму на базирование.

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