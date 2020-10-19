19.10.2020 (03:08)
Дизельные подводные лодки Тихоокеанского флота провели подводную дуэль с торпедной стрельбой в Японском море
Дизельные подводные лодки (ПЛ) Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) провели в акватории Японского моря учение, в ходе которого разыграли дуэльную ситуацию.
В полигоне боевой подготовки две подводные лодки ТОФ отработали практические навыки по поиску, атаке и контратаке субмарины условного противника при применении ПЛ оружия и средств гидроакустического противодействия.
Одна из дизельных лодок обнаружила субмарину «противника» и с выгодной позиции выполнила по ней залп практическими торпедами.
Вторая субмарина выполнила маневр уклонения с выходом в контратаку. Подводники осуществили отрыв от преследования с постановкой помех и ложных целей.
Выполнение упражнения в море обеспечивал корвет «Громкий».
Новости по теме:
Спецназ Тихоокеанского флота в ходе тренировки отработал захват опорного пункта условного противника на побережье
В ходе осеннего призыва из Приморского края к местам прохождения военной службы будет отправлено почти 1500 человек
Метки: