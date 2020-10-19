19.10.2020 (03:08)

Дизельные подводные лодки Тихоокеанского флота провели подводную дуэль с торпедной стрельбой в Японском море

Дизельные подводные лодки (ПЛ) Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) провели в акватории Японского моря учение, в ходе которого разыграли дуэльную ситуацию.

В полигоне боевой подготовки две подводные лодки ТОФ отработали практические навыки по поиску, атаке и контратаке субмарины условного противника при применении ПЛ оружия и средств гидроакустического противодействия.

Одна из дизельных лодок обнаружила субмарину «противника» и с выгодной позиции выполнила по ней залп практическими торпедами.

Вторая субмарина выполнила маневр уклонения с выходом в контратаку. Подводники осуществили отрыв от преследования с постановкой помех и ложных целей.

Выполнение упражнения в море обеспечивал корвет «Громкий».

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