19.10.2020 (02:10)

Танк «Шерман», пролежавший более 70 лет на дне Баренцева моря, пополнил коллекцию Парка «Патриот»

Полностью восстановленный, практически в идеальном состоянии и на ходу танк «Шерман» M4A2(76)Wпополнил коллекцию Парка «Патриот» в Кубинке. Пробыв более 70 лет пробыл под толщей воды Баренцева моря, он был поднят на поверхность водолазами Северного флота.

Американское судно «Томас Дональдсон», шедшее в составе конвоя JW-65 и перевозившее Советскому Союзу по ленд-лизу вооружение и военную технику, в том числе и танки «Шерман», 24 марта 1945 годана входе в Кольский залив было потоплено немецкой подводной лодкой U-995.

Поднятые с его борта танки являются единственным сохранившимся вариантом среднего танка M4A2c 76-мм пушкой – М1M4A2(76)W, что делает их схожими по боевым характеристикам с легендарным танком Т-34-85.

Первые танки данного типа начали поступать в СССР в сентябре 1944 года и сразу же отправлялись на фронт.

На боевых машинах данного типа сражались Герои Советского Союза гвардии капитан ЯКУШКИН Иван Игнатьевич и младший лейтенант СИВКОВ Вадим Александрович.

Справочно: в Советский Союз, по американским данным, по ленд-лизу было поставлено 1990 танков «Шерман» с 75-мм пушкой и 2073 с 76-мм. В мае 1945 года Красная Армия получила и некоторое количество танков с горизонтальной подвеской, которые приняли участие в разгроме Квантунской армии.

Бронетехника данного типа принимала участие в освобождении Украины и Белоруссии, Польши, Чехословакии и Австрии, в Будапештской операции и штурме Берлина.



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