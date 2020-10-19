19.10.2020 (02:01)
Командно-штабная тренировка подтвердила высокую боеготовность дежурных сил Главного центра ПРН
В 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения завершилась итоговая контрольная проверка соединений и воинских частей.
В рамках контрольной проверки Главного центра предупреждения о ракетном нападении представители командования армии проводят комплексные проверки отдельных радиотехнических центров в Оренбургской и Мурманской областях, а также в Красноярском крае.
В ходе командно-штабной тренировки под руководством командующего объединением ВКС особого назначения генерал-лейтенанта Андрея Вышинского боевые расчеты командного пункта Главного центра предупреждения о ракетном нападении, а также радиолокационных станций «Воронеж» и «Днепр», входящих в состав наземного эшелона российской системы предупреждения о ракетном нападении, отработали нормативы по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений, оперативной обработке и анализу данных, а также своевременному докладу информации об изменениях ракетно-космической обстановки на вышестоящие пункты управления.
Контрольные занятия с военнослужащими проводились также по тактической, мобилизационной, специальной, военно-политической подготовке, радиационной, химической и биологической защите. Особое внимание проверяющих уделялось отработке практических действий должностных лиц по противодействию терроризму.
Всего итоговой контрольной проверке подвергались около 900 военнослужащих Главного центра предупреждения о ракетном нападении объединения особого назначения Космических войск ВКС.