19.10.2020 (03:00)

Экипажи кораблей Каспийской флотилии в ходе учения выполнили комплекс противоминных действий



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи кораблей Каспийской флотилии в ходе учения выполнили комплекс противоминных действий

В ходе начального этапа итогового учения в рамках итоговой проверки за 2020 год корабельные ударные группы Каспийской флотилии отработали противоминные действия на переходе морем.

По замыслу учения по курсу следования отряда боевых кораблей в акватории Каспийского моря обнаружены минные заграждения. Выполнив мероприятия контрольно-разведывательного поиска, экипажи кораблей выполнили артиллерийские стрельбы по плавающим минам и провели подрыв мин различными способами.

На втором этапе учения экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан», а также малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» выполнят артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным и морским целям, действуя в составе однородных тактических групп, совместно с авиацией Южного военного округа, а также отработают задачи по обеспечению благоприятного оперативного режима, охране и обороне объектов морской экономической деятельности и по уничтожению незаконных вооруженных формирований в районе охраняемых объектов.

Также экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) в составе корабельных ударных групп (КУГ) провели совместное учение с боевыми расчётами загоризонтной радиолокационной станции (РЛС) «Подсолнух» по обнаружению и уничтожению кораблей условного противника в морском полигоне в акватории Каспийского моря.

Одной из главных особенностей РЛС «Подсолнух» является обзор, позволяющий обнаруживать морские надводные и воздушные объекты на разных высотах, как в пределах прямой видимости, так и за линией горизонта.

По замыслу учения расчётами РЛС была обнаружена группа надводных кораблей и палубные вертолёты морской авиации. По данным разведки и объективной технической информации цели были идентифицированы как условный противник.

Экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», а также малых ракетных кораблей ««Великий Устюг» и «Углич», получив данные по объектам от РЛС «Подсолнух», произвели целераспределение для одновременного эффективного ракетного удара.

Боевые расчеты КУГ выполнили электронные пуски ракет «Калибров», уничтожив корабли - носители высокоточного ракетного оружия условного противника.

16 октября 2020 г. в акватории Каспийского моря стартовало учение с кораблями Каспийской флотилии в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год.

В ходе учения экипажи ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан» а также малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг» выполнят упражнения контрольных артиллерийских и ракетных стрельб в море по воздушным и морским целям, действуя в составе группировки, совместно с авиацией Южного военного округа.

Корабельная ударная группа отработает задачи по развертыванию сил обеспечения благоприятного оперативного режима, охраны и обороны объектов морской экономической деятельности, а также по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований в районе охраняемых объектов.

Учение пройдет в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. Всего в морских маневрах будут задействованы 6 кораблей, 7 самолетов и более 400 военнослужащих.

Учения проводятся с целью контроля и оценки уровня боевой подготовки, технической готовности, укомплектованности вооружением и военной техникой соединений и воинских частей Каспийской флотилии.

Проводимые мероприятия в рамках контрольной проверки не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств.

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