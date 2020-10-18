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18.10.2020 (22:39)

Специалисты подразделений РХБЗ Минобороны России прибыли в Республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции

Военнослужащие сводного отряда РХБЗ армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) прибыли в Республику Абхазия для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты ЧФ, в составе которой авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершила марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия. Колонна за время движения преодолела более 800 километров.

В составе сводного отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ.

Перед началом движения личный состав провёл технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие обследованы.

В кратчайшие сроки подразделения РХБЗ ЧФ развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с медицинскими специалистами Республики Абхазия оценят объем предстоящих работ и приступят к выполнению дезинфекционных мероприятий.Ранее в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Республики Абхазия.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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