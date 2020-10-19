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19.10.2020 (03:00)

Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали задачи противовоздушной обороны в море в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год

Экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) в ходе итоговой проверки сил за 2020 год провели совместное учение с дежурной сменой территориального центра управления по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению воздушных ударов условного противника.

В учении приняли участие дежурные расчёты противовоздушной обороны (ПВО) центров управления соединений, корабельные ударные группы (КУГ) в составе ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан» и малых ракетных кораблей «Углич» и «Великий Устюг», дивизион ЗРК «Бук-М3» 58-й общевойсковой армии и радиотехнические подразделения объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

По замыслу учения вблизи границ Российской Федерации средствами ПВО обнаружена групповая цель, классифицированная, как самолёты условного противника. По сигналу Центра управления КФл средства ПВО кораблей приведены в готовность к применению, начат приём и анализ данных по воздушной обстановке. На кораблях активированы средства радиоэлектронной защиты.

Роль условного противника на учении выполнили истребители Су-27, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-34 объединения ВВС и ПВО ЮВО, которые имитировали нанесение удара крылатыми ракетами по кораблям.

В ходе отражения средств воздушного нападения учебные цели (светящиеся авиабомбы САБ-250) были уничтожены из зенитно-артиллерийской установки «Палаш», артиллерийских установок АК-630 и других средств противовоздушной обороны кораблей.

В ходе данного этапа учения были отработаны вопросы целераспределения и постановки огневых задач между командными пунктами корабельных и наземных средств ПВО.

Кроме того, в рамках учения подразделения РЭБ КУГ отработали действия по выведению из строя навигационных систем авиации и радиоэлектронной техники надводных кораблей условного противника.

Пресс-служба Южного военного округа
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Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали задачи противовоздушной обороны в море в рамках проводимой итоговой проверки за 2020 год
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Метки:
Южный военный округ
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