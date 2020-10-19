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19.10.2020 (01:00)

Франция выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на французском самолете наблюдения С-130Н

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Рыжкова С.В. в период с 19 по 23 октября 2020 г. в рамках реализации Международного договора по открытому небу миссия Франции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на французском самолете наблюдения С-130Н с аэродрома Кубинка.

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения С-130Н относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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