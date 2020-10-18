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18.10.2020 (23:04)

Колонна мобильного многопрофильного госпиталя ЮВО из Ставропольского края прибыла в Абхазию

Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа (ЮВО) совершили марш своим ходом на штатной технике из города Будённовска (Ставропольский край) в Республику Абхазия, преодолев расстояние около 800 километров.

В составе мобильного медицинского подразделения 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест будет в кратчайшие сроки развернут в г. Сухум, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению Республики Абхазия.

Безопасность дорожного движения колоны обеспечивали экипажи военной автоинспекции Южного военного округа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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