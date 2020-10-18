18.10.2020 (16:53)

На посту № 1 в Калининграде – будущие защитники Родины

В Калининграде прошел осенний этап молодежного патриотического проекта «Пост № 1». Начавшись 17 сентября 2020 года, он завершился месяц спустя. Право заступить на главный пост у Вечного огня на мемориале 1200 гвардейцам заслужили лучшие караулы Янтарного края.

Патриотический проект «Пост № 1» реализуется в рамках государственной программы «Молодежь» с 2015 года агентством по делам молодежи Калининградской области и учреждением «Центр молодежи» – партнерами регионального отделения ДОСААФ.

Цель проекта – сохранение у подрастающего поколения памяти о героическом подвиге советских воинов, одержавших Победу в Великой Отечественной войне, воспитание у молодежи уважительного отношения к ветеранам, защищавшим Отечество, к истории своей Родины, памятникам и мемориалам боевой славы.

Ребята показали отличные знания и выполнение ритуала заступления на пост № 1, продемонстрировали хорошую физическую и строевую подготовку, а в том числе строевые приемы с оружием. Этому они учатся в клубе «Защитник» по программе допризывной подготовки. Наряду с опытными курсантами, которые участвуют в проекте 3-4 года, впервые заступили в караул новички. Важно было дать понять им, насколько это ответственно, требует собранности и выдержки. Ребята справились с волнением и четко выполняли команды разводящих, - отметил руководитель ВСК «Защитник», педагог дополнительного образования Озерского отделения № 3 колледжа агротехнологий и природообустройства, почетный гражданин Озерского городского округа, ветеран ДОСААФ Александр Грогуль.

Перед заступлением на Вахту памяти у Вечного огня на мемориале 1200 гвардейцам часовым, подчаскам и разводящим караулов были вручены памятные значки «Пост № 1».

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