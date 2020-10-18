18.10.2020 (22:46)

В подмосковном Краснознаменске прошли «Командирские старты» ВКС

Девять сборных команд, представляющих объединения и соединения Воздушно-космических сил, приняли участие в третьем этапе Всеармейских соревнований на Кубок Министерства обороны Российской Федерации «Командирские старты», который прошел на базе 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения в подмосковном Краснознаменске.

Более 90 участников из числа старших и младших офицеров соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, плавании, беге на длинные дистанции, легкоатлетической эстафете и силовых упражнениях.

По итогам соревнований третье место заняли офицеры командования дальней авиации, второе место завоевала команда 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения, а лидером соревнований стала команда 1 армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения.

Впервые в «Командирских стартах» в составе команд принимали участие женщины-военнослужащие командирского звена. Победителем среди них стала представительница 15 армии ВКС ОсН лейтенант Дарья Бережная. В общей сложности она набрала 40001 балл, показав лучший суммарный результат в четырёхборье - стрельбе из пистолета Макарова, плавании, беге и отжимании.

По итогам проведенных соревнований участники, показавшие наилучшие спортивные результаты, будут представлять команду Воздушно-космических сил на финальном этапе Всеармейских соревнований на Кубок Министерства обороны Российской Федерации «Командирские старты».

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