18.10.2020 (22:46)
В подмосковном Краснознаменске прошли «Командирские старты» ВКС
Девять сборных команд, представляющих объединения и соединения Воздушно-космических сил, приняли участие в третьем этапе Всеармейских соревнований на Кубок Министерства обороны Российской Федерации «Командирские старты», который прошел на базе 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения в подмосковном Краснознаменске.
Более 90 участников из числа старших и младших офицеров соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, плавании, беге на длинные дистанции, легкоатлетической эстафете и силовых упражнениях.
По итогам соревнований третье место заняли офицеры командования дальней авиации, второе место завоевала команда 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения, а лидером соревнований стала команда 1 армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения.
Впервые в «Командирских стартах» в составе команд принимали участие женщины-военнослужащие командирского звена. Победителем среди них стала представительница 15 армии ВКС ОсН лейтенант Дарья Бережная. В общей сложности она набрала 40001 балл, показав лучший суммарный результат в четырёхборье - стрельбе из пистолета Макарова, плавании, беге и отжимании.
По итогам проведенных соревнований участники, показавшие наилучшие спортивные результаты, будут представлять команду Воздушно-космических сил на финальном этапе Всеармейских соревнований на Кубок Министерства обороны Российской Федерации «Командирские старты».