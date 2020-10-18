18.10.2020 (22:27)

В 15 армии ВКС прошли тактические учения на базе Отдельного командно-измерительного комплекса Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова

Под руководством начальника Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова, входящего в состав 15 армии ВКС ОсН, полковника Сергея Марчука, успешно прошли тактические учения в Отдельном командно-измерительном комплексе Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

В ходе проведения учений подразделением были отработаны нормативы учебно-боевых задач, работа пункта групп боевого управления по выполнению задач по предназначению в складывающихся условиях обстановки и приведение в высшие степени боевой готовности.

В ходе мероприятий было задействовано около 250 военнослужащих, до 200 единиц стрелкового оружия и около 20 единиц техники. Особое внимание при проведении занятий уделялось вопросам применения войск с учетом полученного опыта ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

По итогам тактических учений Отдельному командно-измерительному комплексу была поставлена оценка «хорошо», а также отмечены на высоком уровне результаты владения вверенным вооружением, военной и специальной техникой.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице