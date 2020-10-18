18.10.2020 (21:47)

В Военной академии РВСН прошел урок памяти, посвященный выдающимся ученым-механикам

В Военной академии РВСН прошел урок памяти, посвященный выдающимся ученым-механикам. В мероприятии приняли участие представители ветеранской организации, заведующие кафедрой механики и гуманитарных дисциплин Вадим Горкунов и Виктор Беркут, курсанты.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились представители Совета ветеранов РВСН. Они выразили надежду на то, что примеры ученых, поставивших курс теоретической механики, помогут им в изучении данного предмета.

Курсантами были подготовлены содержательные доклады, посвященные 100-летию Семена Михайловича Тарга и 115–летию Николая Алексеевича Слезкина.

Семён Михайлович Тарг — крупный учёный механик, педагог-методист, доктор физико-математических наук, профессор, автор многочисленных монографий, учебников и учебных пособий, которые продолжают переиздаваться вплоть до настоящего времени, сохраняя свою ценность и актуальность.

Слёзкин Николай Алексеевич — учёный в области механики и педагог высшей школы. В годы Великой Отечественной войны научные работы Слёзкина по исследованию аэродинамики больших дозвуковых скоростей сыграли большую роль в совершенствовании крыльев боевых самолётов. В сентябре 1938 года был назначен начальником кафедры теоретической механики Военно-артиллерийской академии, в этой должности он проработал 19 лет — до 1 сентября 1957 года. Его оригинальные научные исследования были посвящены различным вопросам гидроаэромеханики.

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