18.10.2020 (20:27)

В армейском корпусе Балтийского флота завершилась подготовка водителей и механиков-водителей

На полигонах Калининградской области завершилась интенсивная подготовка водителей и механиков-водителей соединений и частей армейского корпуса Балтийского флота.

В ходе подготовки экипажей в танковых, мотострелковых, ракетных, артиллерийских подразделениях армейского корпуса особое внимание уделялось обучению экипажей и вождению боевых машин.

Одним из этапов подготовки экипажей боевых машин было преодоление водной преграды на танках и бронетранспортерах. Данные занятия проходили на полигоне Пугачево в Калининградской области на специально оборудованном вододроме для проведения занятий по преодолению водных преград в подводном положении.

Также военнослужащие совершили марши на расстояние более 200 км в составе батальонных (дивизионных) колон.

С начала учебного года было проведено более 1000 занятий с практическим выполнением упражнений по вождению гусеничной и колесной техники. В ходе занятий свое мастерство повысили около 1000 водителей и механиков-водителей объединения.

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