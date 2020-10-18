18.10.2020 (20:22)

Экипаж МРК «Одинцово» отразил воздушный налёт комплексом «Панцирь-М»

Экипаж новейшего малого ракетного корабля (МРК) «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт», построенный на судостроительном заводе «Пелла» для Балтийского флота, в рамках государственных испытаний в Балтийском море, провел стрельбы по воздушной цели из комплекса «Панцирь-М».

Экипаж МРК «Одинцово», совместно с представителями промышленности, в ходе испытаний успешно выполнил ракетно-артиллерийские стрельбы по воздушной цели из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М».

В качестве воздушных целей были использованы самолётные малогабаритные мишени М-6, поставленные истребителями Су-27 морской авиации Балтийского флота.

В ходе выполнения практических ракетно-артиллерийских стрельб все назначенные цели были успешно поражены.

В рамках государственных испытаний представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств. Цель испытаний - всесторонняя проверка качества построенного корабля и соответствия его тактико-технических характеристик утверждённому проекту.

После завершения испытаний в морских полигонах Балтийского флота и ревизии корабля, на нем будет поднят Военно-Морской флаг и корабль войдет в состав Балтийского флота.

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