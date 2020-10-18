18.10.2020 (19:57)

В Военном Учебно-Научном Центре «Военно-морская академия» в Санкт-Петербурге проведены учебно-методические сборы

В соответствии с указанием Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменов в Санкт-Петербурге проведены 4-х дневные учебно-методические сборы для руководящего состава, начальников кафедр и преподавательского состава Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия». В сборах приняли участие представители ведущих Военно-морских ВУЗов, входящих в состав ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» - Военно-морского политехнического института и Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого).

Основой для учебно-методических сборов, помимо подведения итогов, стало внедрение в учебный процесс единой электронно-образовательной среды. Опыт работы в этом направлении продемонстрировали в Военно-морском политехническом институте (ВМПИ). На сегодняшний день курсанты ВМПИ обеспечены индивидуальным доступом к электронным библиотекам и электронным базам данных с информацией, необходимой для освоения образовательных программ, в том числе интерактивными учебниками, разработанными профессорско-преподавательским составом института. Электронная информационная образовательная среда также обеспечивает эффективное управление образовательными процессами, отражая в едином информационном поле учебные планы, рабочие программы дисциплин, рейтинг курсантов и многое другое.

«Сегодняшние учебно-методические сборы – это повод еще раз обсудить электронную образовательную среду, дистанционные образовательные технологии и их интеграцию в учебном процессе ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». В этом направлении в Военно-морском политехническом институте ведется активная работа: создаются видеоуроки, электронные учебные издания с анимацией и гиперссылками. Созданная электронная образовательная среда позволяет обеспечивать освоение курсантами образовательных программ в наиболее полном объеме» - отметил заместитель начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» по учебной и научной работе контр-адмирал Александр Карпов.

В ходе учебно-методических сборов были подведены итоги работы за предшествующий период обучения, выработаны единые подходы к образовательной деятельности в этом учебном году, прошли методические и показные занятия, выставка лучших учебно-методических и дидактических материалов, изданных научно-педагогическим составом института.

На выставке были представлены достижения научной роты Военно-Морского Флота, которые также могут быть использованы в учебном процессе Военно-морского политехнического института.

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