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18.10.2020 (19:39)

В Главном командовании ВМФ началась работа по созданию альманаха «Достижения Военно-Морского Флота: 2012 – 2020»

В соответствии с указаниями Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Адмирала Николая Евменова, в Главном командовании ВМФ начата работа по созданию альманаха «Достижения Военно-Морского Флота: 2012 – 2020».

Планируется, что  издание позволит наглядно и в деталях проанализировать результаты строительства  и деятельности Военно-Морского Флота России за 2012 - 2020 г.г. Будет продемонстрированы тенденции развития родов сил (войск) ВМФ за указанный период – подводных и надводных сил, морской авиации, береговых войск, систем связи и освещения обстановки, сил обеспечения поисковых и аварийно-спасательных работ, сил навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения ВМФ, оснащенность современными образцами оружия и боеприпасами.

В Альманахе будет обобщен опыт участия сил Военно-Морского Флота в выполнении задач различного характера и масштаба, в том числе и задач в ходе деятельности против террористов на территории Сирийской Арабской Республики, задач обеспечения морской экономической  деятельности государства.

Не останутся без внимания такие важнейшие направления деятельности Главного командования ВМФ и флотов в целом, как участие в мероприятиях оперативной и боевой подготовки, развитие инфраструктуры ВМФ, комплектование сил кадрами, развитие военного образования и научная работа, инновационная, экспедиционная и международная деятельность, военно-политическая работа, участие в военных парадах, издательская и конгрессно-выставочная деятельность, а также спортивные достижения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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