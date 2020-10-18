18.10.2020 (19:32)

Командир Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ вручил Георгиевское знамя новому командиру Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка

В гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку, дислоцированном в г. Ставрополе, командир Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии полковник Андрей Суховецкий представил командованию и личному составу нового командира 247 гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка.

В ходе торжественного ритуала командир Новороссийского соединения ВДВ принял Георгиевское знамя полка из рук гвардии полковника Алика Махмутова, который командовал бригадой с 2019 года и передал его новому командиру – гвардии подполковнику Константину Зизиевскому.

На торжественном митинге командир Новороссийского гвардейского соединения ВДВ напомнил славный боевой путь Ставропольских десантников от момента формирования до наших дней.

«Являясь надежным оплотом в защите южных рубежей нашей Родины, личный состав полка вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, на практике демонстрируя боевую выучку и пример выполнения воинского долга», - отметил в своем выступлении гвардии полковник Андрей Суховецкий.

“В нынешнем году подразделения полка показали свою отличную подготовку и профессионализм в рамках стратегического командно-штабного учения “Кавказ - 2020”, за что были высоко оценены Командованием Воздушно-десантных войск. Это результат ежедневного и кропотливого труда всего личного состава, стоящего здесь в строю” - подчеркнул командир Новороссийского соединения.

В заключении Андрей Суховецкий поблагодарил гвардии полковника Алика Махмутова за хорошую работу по поддержанию обороноспособности страны на должности командира прославленного полка и поздравил с назначением на вышестоящую должность начальника штаба Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, в новому командиру полка, гвардии подполковнику Константину Зизиевскому успехов в новой должности и выразил уверенность, что под его руководством полк достигнет высоких результатов.



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