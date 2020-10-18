18.10.2020 (17:55)

Военный духовой оркестр Военной академии РХБ защиты выступил с лекцией-концертом перед курсантами 1 курса командного факультета

Военный оркестр Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко выступил перед курсантами 1 курса командного факультета.

Выступление творческого коллектива было посвящено истории русской военной музыки. Лекция-концерт открылась старинным маршем лейб-гвардии Преображенского полка.

В этот день военный дирижер заслуженный работник культуры РФ подполковник Эдуард Клейн рассказал курсантам про историю русской военной музыки, а военные музыканты продемонстрировали игру на различных инструментах военного оркестра.

В исполнении оркестра звучали такие произведения, как марш легкой пехоты князя Суворова, Гвардейский встречный марш Николая Иванова-Радкевича, старинный русский марш «Триумф победителей», а также старинная солдатская песня «Бородино» и песня «Если завтра война» Даниила Покрасс.

В завершении программы прозвучали концертные произведения Даниила Браславского и Никиты Аккуратова.

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