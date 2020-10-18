18.10.2020 (17:44)

Колонна мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа преодолела более половины пути, следуя из Ставропольского край в Республику Абхазия

Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа (ЮВО), совершающий марш из города Будённовска (Ставропольский край) в город Сухум (Республика Абхазия), преодолел расстояние более 600 километров.

Планируется, что по завершению марша мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест будет в кратчайшие сроки развернут в г. Сухум, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению Республики Абхазия.

Безопасность дорожного движения колоны обеспечивают экипажи военной автоинспекции Южного военного округа.

Справочно:

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернет мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия.

Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа 17 октября с.г. приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью около 800 километров из города Будённовска (Ставропольский край) в город Сухум (Республика Абхазия).

В составе мобильного медицинского подразделения 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

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