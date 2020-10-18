18.10.2020 (16:07)

Хоккеисты Северного флота начали подготовку к чемпионату ВС РФ

Сборная Северного флота начала подготовку к чемпионату Вооруженных Сил Российской Федерации по хоккею с шайбой среди офицеров. Тренировки команды проходят в главной базе флота - городе Североморске в ледовом комплексе «Алтай» и универсальном спортивно-тренировочном комплексе "Старт".

Сборную Северного флота на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по хоккею с шайбой представят офицеры, проходящие службу в объединениях, соединениях и различных воинских частях. Основу команды офицеров составят представители хоккейных дружин «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, «Гроза» армии ВВС и ПВО и «К-21» управления и штаба Северного флота.

В прошлом году хоккеисты Северного флота стали чемпионами Вооруженных Сил РФ по хоккею с шайбой в возрастной категории 35+. Соревнования проходили в морской столице России – Санкт-Петербурге.

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